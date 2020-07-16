Очень бурное празднование чемпионства

Даже пустой стадион не слишком охладил эмоции.

В чемпионата Португалии развязка в борьбе за чемпионство пришлась на 32-й тур. В нем "Порту", взяв верх 2:0 над лиссабонским "Спортингом", досрочно, за два тура до финиша, обеспечил себе золотые медали.

"Порту" в 29-й раз стал чемпионом Португалии по футболу.

Футболисты сначала отпраздновали успех на поле. Затем - в раздевалке, после чего пришли на последматчевую пресс-конференции, гда облили водой своего главного тренера Сержиу Консесайу.

На улицах же города Порту болельщики вовсю праздновали успех своей любимой команды.