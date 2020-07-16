Очень бурное празднование чемпионства

16 июля 2020 г. 15:27
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Даже пустой стадион не слишком охладил эмоции.

В чемпионата Португалии развязка в борьбе за чемпионство пришлась на 32-й тур. В нем "Порту", взяв верх 2:0 над лиссабонским "Спортингом", досрочно, за два тура до финиша, обеспечил себе золотые медали.

"Порту" в 29-й раз стал чемпионом Португалии по футболу.

Футболисты сначала отпраздновали успех на поле. Затем - в раздевалке, после чего пришли на последматчевую пресс-конференции, гда облили водой своего главного тренера Сержиу Консесайу.

На улицах же города Порту болельщики вовсю праздновали успех своей любимой команды.

Видео: 

Festa FC Porto campeão 2019/20

Sérgio Conceição leva banho na sala de imprensa (Campeão 2019/2020)

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53