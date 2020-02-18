Очень курьезный гол

18 февраля 2020 г. 18:43
Автор: Виталий Лабскир
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С момента, как вратарь выбил мяч от своих ворот, до того, как он залетел в противоположные, не прошло и 10-ти секунд.

При этом комбинация, приведшая к голу, вышла курьезной.

В матче второй лиги чемпионата Англии встречались команды «Челтнем Таун» и «Лейтон Ориент».

Гости открыли счет после того, как их голкипер начал атаку и, казалось, она закончилась спустя 7 секунд, когда мяч оказался в ногах у вратаря «Челтнема» Оуэн Эванса. Но Эванс умудрился «привезти» себе гол, угодив мячом в футболиста «Лейтон Ориент» Конора Уилкинсона. Далее мяч от футболиста отскочил в ворота.

Так «Лейтон Ориент» повел с чете 1:0. Но в итоге победил «Челтнем Таун» - 2:1.

 

Видео: 

HIGHLIGHTS: Cheltenham Town 2-1 Leyton Orient

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