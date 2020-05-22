Очень курьезный гол Ильюченко в футбольном чемпионате Южной Кореи

Грубейший ляп совершили вратарь и защитник, понадеевшиеся друг на друга.

Сегодня матчем "Пхохан Стилерс" - ФК "Сеул" стартовал 3-й тур чемпионата Южной Кореи по футболу.

Счет был открыт на 5-й минуте матча при весьма курьезных обстоятельствах. Нападающий "Пхохана" Станислав Ильюченко, родившийся в Калмыкии и имеющий немецкое гражданство, воспользовался нерасторопностью вратаря и защитника "Сеула" и, фактически, завел мяч в пустые ворота. Ниже, в видеообзоре матча, этот момент с 29-й секунды.

Правда, "Сеул", пропустив курьезный гол, сумел ответить двумя и в итоге одержал волевую гостевую победу - 2:1.