Очень неожиданно. Донецкий "Шахтер" не выиграл у "Мариуполя"

01 декабря 2019 г. 19:10
Автор: Виталий Лабскир
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Безоговорочный лидер украинской футбольной Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" второй раз за 16 туров нынешнего чемпионата Украины потерял очки.

До сих пор только "Александрии" удалось сыграть вничью с "Шахтером".

Теперь аналогичного результата добился "Мариуполь". Матч "Мариуполь" - "Шахтер" завершился вничью 1:1. В первом тайме с пенальти за "Шахтер" забил Тайсон. Во втором "Мариуполь" отыгрался с голом Ильи Путри.

"Шахтер", имея 44 очка после 16-ти туров остается безоговорочным лидером украинской Премьер-Лиги

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