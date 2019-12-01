Очень неожиданно. Донецкий "Шахтер" не выиграл у "Мариуполя"

Безоговорочный лидер украинской футбольной Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" второй раз за 16 туров нынешнего чемпионата Украины потерял очки.
До сих пор только "Александрии" удалось сыграть вничью с "Шахтером".
Теперь аналогичного результата добился "Мариуполь". Матч "Мариуполь" - "Шахтер" завершился вничью 1:1. В первом тайме с пенальти за "Шахтер" забил Тайсон. Во втором "Мариуполь" отыгрался с голом Ильи Путри.
"Шахтер", имея 44 очка после 16-ти туров остается безоговорочным лидером украинской Премьер-Лиги