Очень невезучий футболист забил два гола в одном матче в свои ворота

Врагу не пожелаешь. Защитник немецкой "Карл Цейс Йены" стал "популярным" после самострела.

В календарном матче 3-й немецкой бундеслиги "Карл Цейс Йена" принимала "Ингольштадт 04".

На 56-й минуте матча благодара голу Рене Экхардта "Карл Цейс Йена" повела в счете - 1:0. Но спустя 4 минуты игрок этой команды Мартин Сарр провел один гол в свои ворота, а еще через 12 минут - второй.

Так "Ингольштадт 04", не забив ни разу, победил 2:1.

Ниже в видеообзоре матча двойной самострел в исполнении Сарра с 1:05.