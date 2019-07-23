 

Очень невезучий футболист забил два гола в одном матче в свои ворота

23 июля 2019 г. 12:42
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Врагу не пожелаешь. Защитник немецкой "Карл Цейс Йены" стал "популярным" после самострела.

В календарном матче 3-й немецкой бундеслиги "Карл Цейс Йена" принимала "Ингольштадт 04".

На 56-й минуте матча благодара голу Рене Экхардта "Карл Цейс Йена" повела в счете - 1:0. Но спустя 4 минуты игрок этой команды Мартин Сарр провел один гол  в свои ворота, а еще через 12 минут - второй.

Так "Ингольштадт 04", не забив ни разу, победил 2:1.

Ниже в видеообзоре матча двойной самострел в исполнении Сарра с 1:05.

Видео: 

2 Eigentore in 12 Minuten - Ingolstadt gewinnt in Jena I Sportschau

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.