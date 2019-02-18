Очень невезучий футболист забил уже 6-й гол в свои ворота

18 февраля 2019 г. 16:07
Автор: Виталий Лабскир
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Защитник роттердамского "Фейеноорда" Свен ван Беек пытается сделать, как лучше, а выходит - как всегда.

Матч 22-го тура чемпионата Голландии по футболу между "Гронингеном" и "Фейеноордом" завершился со счетом 1:0.

При этом победу "Гронингену" принес именно защитник "Фейеноорда" Свен ван Беек, поразивший свои ворота.

У ван Беека это уже 6-й автогол в 106-ти матчах, проведенных в чемпионатах Голландии. Беек является рекордсменом, точнее антирекордсменом в нидерландском клубном футболе по количеству голов, забитых в свои ворота.

Видео: 

S. van Beek own goal against FC Groningen

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