Очень невезучий футболист забил уже 6-й гол в свои ворота

Защитник роттердамского "Фейеноорда" Свен ван Беек пытается сделать, как лучше, а выходит - как всегда.

Матч 22-го тура чемпионата Голландии по футболу между "Гронингеном" и "Фейеноордом" завершился со счетом 1:0.

При этом победу "Гронингену" принес именно защитник "Фейеноорда" Свен ван Беек, поразивший свои ворота.

У ван Беека это уже 6-й автогол в 106-ти матчах, проведенных в чемпионатах Голландии. Беек является рекордсменом, точнее антирекордсменом в нидерландском клубном футболе по количеству голов, забитых в свои ворота.