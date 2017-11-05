Очень смешной вратарский ляп

Голкипер совершил удар по воздуху, перепутав 11-метровую отметку с мячом.

Сей курьез произошел с вратарем немецкого "Майнца" Робином Центнером в матче немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

Центнер, получив пас от одного из партнеров по комаде, собирался переадресвоать мяч другому. Пока вратарь смотрел, кому сделать пас, мяч оказался позади него, при этом Центнер совершил удар по воображаемому мячу, приняв за таковой белую точку на 11-метровой отметке.

Поняв свою оплошность, голкипер все же сумел не допустить, чтобы настоящий мяч оказался в его воротах.

Остается добавить, что этот матч завершился вничью - 1:1.