Очень странная дуэль взглядов перед серьезным боем

Дуэли взглядов из-за ношения бойцами масок стали в последнее время довольно скучными зрелищами. Но, вот, случилось исключение из правил

На турнире по смешаным единоборствам UFC Fight 5, который состоится на «бойцовском острове» близ Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, в одном из боев сразятся бразилец Маркус Перес и Дрикус дю Плесси из ЮАР.

На дуэль взглядов бойцы вышли в масках. Однако затем Перес снял маску и предстал в гриме Джокера. Дю Плесси, в свою очередь, тоже снял маску и выставил свои кулаки таким образом, что значительно ограничил Джокеру манёвры.

Впрочем, и своей мимикой Перес сделал эту дуэль взглядов совсем не скучной.