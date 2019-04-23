Очень странный бой. Нокаут на 7-й секунде

23 апреля 2019 г. 17:17
Автор: Виталий Лабскир
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Нокаутированный боксер очень похоже, что симулировал.

В Нью-Йорке состоялся дебют в профессиональном боксе серебряного призера Олимпиады-2016, чемпиона мира-2017 по любителям Шахрама Гиясова из Узбекистана.

В соперники ему был выбран аргентинец Николас Веласкес.

Бой получился крайне странным. После первой же атаки Гиясова Веласкес упал на 7-й секунде этого поединка и не стал подниматься, пока рефери досчитал до 10-ти.

При этом, судя по видео, из серии ударов, нанесенных Гиясовым, более-менее чувствительным мог оказаться разве что один удар в корпус. Все же остальные не попали как следует в цель.

Как бы то ни было, это первая победа Гиясова, притом победа нокаутом, в первом бою этого узбекского боксера на профессиональном ринге.

Видео: 

Шахрам Гиясов| Дебют |Мир бокса

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