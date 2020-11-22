Очень тяжелый нокаут в бою супертяжей

Нокаутированному боксеру для того, чтобы он пришел в себя, дали подышать кислородом.

В Лондоне прошел вечер бокса, украшением котрого стал поединок британца Фабио Уордли против представителя Ганы Ричарда Ларти.

Уордли некоторое время присматривался к сопернику, пока в середине 2-го раунда не "разрядил" двойку в голову.

Ларти, пропустив левый и правый хуки, оказался в тяжелом нокауте и несколько минут, дыша кислородом приходил в себя.

У Уордли это 10-я победа в 10-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 9-я - нокаутом.