Очень жесткая подборка. Нокауты в боях по смешанным единоборствам за 5-15 секунд

Поединок едва начался, а один из бойцов уже в глубоком нокауте...

В UFC смонтировали видеоподборку боев, которые продолжались не более 15-ти секунд. За это время у проигравшего соперника "выключался свет".

Рекордно быстрым оказалось противостояние американцев Хорхе Масвидаля и Бена Аскрена. Масквидаль за 5 секунд ударом коленом в прыжке "вырубил" Аскрена. Случился тот нокаут в июле прошлого года. Причем Аскрен, имевший 19 побед, потерпел тогда первое поражение в карьере в смешанных единоборствах.