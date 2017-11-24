Очередной допинговый скандал с российскими спорсменами. Россия лишена еще двух золотых и одной серебряной медали Олимпиады-2014 в Сочи

24 ноября 2017 г. 18:49

Российский бобслеист Александр Зубков, завоевавший две золотые медали на Зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, больше не олимпийский чемпион. Равно как и его партнеры по бобам двойке и четверке

За махинации с допинг-пробами Международный олимпийский комитет принял нескольконовых решений по российским спортсменам – участникам Игр в Сочи.

Из-за допинговой нечистоплотности Зубкова он и его партнеры  лишены золотых медалей за победы в соревнованиях бобов двоек и четверок.

Также дисквалифицированы конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. Ольга лишена серебряной медали в беге на 500 метров.

После этих санкций МОК сборная Россия потеряла первое место в общекомандном зачете сочинской олимпиады, пропустив вперед норвежцев.

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