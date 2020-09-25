Очевидное – невероятное. Три удара за три секунды. Штанга. Перекладина. Штанга

Заколдованные ворота.

Любопытный эпизод произошел в матче чемпионата Бельгии по футболу между командами “Генк” и “Мехелен”.

В атаке “Генка” на 35-й минуте этого поединка Пол Онуачу пробил по воротам и угодил в штангу. Еще один его удар по отскочившему мячу – перекладина. Затем – удар Луки Ойена – и вновь штанга.

Ниже в видеообзоре этого матча вышеописанный эпизод – на 1:34.

Остается добавить, что “Мехелен” “заколдовал” таким образом свои ворота, когда счет был 1:1, но, в конце концов, “Генк” всё же победил – 3:1.