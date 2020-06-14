Один из самых быстрых нокаутов в женских смешанных единоборствах

14 июня 2020 г. 15:39
Автор: Виталий Лабскир
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Американский Лас-Вегас стал местом проведения турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 10. Женский поединок, проходивший в рамках турнира, продлился всего 22 секунды и завершился одним из самых быстрых нокаутов в истории MMA.

Американка Джулия Авила за 22 секунды "забила" свою соотечественницу Джину Мазани.

Лишь трижды в истории промоушена женские бои завершалсь быстрее. Рекорд принадлежит американке Ронде Раузи, которая в 2015-м году за 14 секунд нокаутировала другую американку Кэт Зингано.

Видео: 

Julia Avila vs Gina Mazany Full Fight

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