Один из самых быстрых нокаутов в женских смешанных единоборствах

Американский Лас-Вегас стал местом проведения турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 10. Женский поединок, проходивший в рамках турнира, продлился всего 22 секунды и завершился одним из самых быстрых нокаутов в истории MMA.

Американка Джулия Авила за 22 секунды "забила" свою соотечественницу Джину Мазани.

Лишь трижды в истории промоушена женские бои завершалсь быстрее. Рекорд принадлежит американке Ронде Раузи, которая в 2015-м году за 14 секунд нокаутировала другую американку Кэт Зингано.