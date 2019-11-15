Одна ничья вывела сразу две сборные в финальную часть Евро-2020

15 ноября 2019 г. 0:21
Автор: Виталий Лабскир
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В предпоследнем туре отборочного цила в группе "Н" произошла развязка в борьбе за две путевки в финальную часть чепионата Европы 2020 года по футболу.

На первое и второе места претендовали три сборные - Франции, Турции и Исландии. При этом исландцам, встречавшимся в гостях с турками нельзя было терять очки.

Но матч Турция - Исландия закончился вничью - 0:0. И, как только прозвучал финальный свисток, сборные Франции и Турции обеспечили себе участие в финальной части Евро-2020.

В заключительном туре лишь определится, кто выйдет с первого места в группе, кто - со второго. На данный момент Франция опережает Турцию на 2 очка.

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