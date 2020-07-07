Одноклубники чуть не подрались после свистка на перерыв

07 июля 2020 г. 15:32
Автор: Виталий Лабскир
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Инцидент случился по завершении первого тайма.

В матче 33-го тура английской Премьер-Лиги встречались лондонский "Тоттенхэм" и ливерпульский "Эвертон".

Отправляясь на перерыв, французский вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис и южнокорейский полузащитник этого клуба Сон Хын Мин стали выяснять отношения, и дело даже могло дойти до драки, но их размирили одноклубника.

В начале же второго тайма Льорис и Сон публично обнялись, продемонстрировав, что конфликт исчерпан.

Сам же матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Тоттенхэма"

Видео: 

Son vs Hugo Lloris Fighting Each Other! (FULL VIDEO) | Tottenham Hotspur vs Everton (07 July 2020)

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