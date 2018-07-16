Официально. Джошуа - Поветкин. Названа дата и место боя

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBО и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет бой против обязательного претендента на титул WBA россиянина Александра Поветкина,

Этот поединок состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 22 сентября.

На счету Джошуа 21 победа, 20 из них - нокаутом, и ни одного поражения.

В активе Поветкина, дважды попадавшегося на употреблении допинга, 34 победы, в том числе 24 нокаутом, и одно поражение.

Единственное поражение Поветкину нанес украинский супертяж Владимир Кличко. Джошуа же, победив Владимира Кличко нокаутом, отправил украинского боксера на песию.