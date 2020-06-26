Официально: финал Кубка Украины по футболу перенесен в Харьков

26 июня 2020 г. 17:53
Автор: Виталий Лабскир
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Обладатель Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 гг. определится в Харькове.

Сегодня это официально подтвердила Украинская Ассоциация футбола (УАФ).

Официальный сайт УАФ сообщил, что Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020 года. В финале сыграют киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

Перенос финального матча Кубка Украины из Львова в Харьков осуществлен после рассмотрения Исполкомом УАФ письма министерства здравоохранения с учетом эпидемической ситуации в регионах.

 

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