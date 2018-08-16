Официально. Харьковская "Кобра" снялась с первенства Украины по футболу в Первой лиге

16 августа 2018 г. 12:00
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Футбольный клуб "Кобра" (Харьков) не выйдет на второй подряд матч, что означает автоматическое исключение из состава участников Первой лиги украинского футбола.

В адрес Ппрофессиональной футбольной лиги (ПФЛ) пришло письмо от ФК «Кобра» о том, что команда не имеет возможности выехать на матч пятого тура Первой лиги против "Зирки" в Кропивницкий.

В связи с этим ПФЛ передаст соответствующие документы в КДК ФФУ. Решение о снятии команды будет принято в соответствии с Дисциплинарным правилам ФФУ и Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд ПФЛ.

Матч четвертого тура в Харькове, где «Кобра» должна была принять «Горняк-Спорт», также не состоялся.

В первых трех турах «Кобра» потерпела три поражения. Результаты тех матчей будут аннулированы.

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