Официально: матч "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" не состоится. В "Карпатах" вспышка коронавируса

30 мая 2020 г. 13:15
Автор: Виталий Лабскир
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Накануне рестарта чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге у футболистов и персонала львовских "Карпат" обнаружен коронавирус.

Матч 24-го тура "Карпаты" - Мариуполь", запланированный на воскресенье, 31 мая, перенесен на неопределенный срок.

Как сообщил официальный сайт Премьер-Лиги, тестирование на COVID-19 показало положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала «Карпат».

Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции. Симптомы заболевания отсутствуют.

Вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча «Карпаты» - «Мариуполь».

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