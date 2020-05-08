Официально. Первый случай коронавируса у футболиста украинского клуба

08 мая 2020 г. 17:54
Автор: Виталий Лабскир
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В команде - сопернике харьковского "Металлиста 1925" в борьбе за выход в Премьер-Лигу, по меньшей мере, один из футболистов заболел коронавирусом. Это первый случай инфицирования COVID-19 в украинском футболе, подтвержденный официально.

Сайт футбольного клуба Первой лиги "Минай" сообщил:

 У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным. Об этом подтвердили в медицинской службе ФК «Минай». Сейчас футболист изолирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь. В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех игроков, а также других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования объявим в ближайшее время. Руководство клуба заверило, что окажет всю необходимую помощь своим игрокам и сотрудникам.

В приостановленном первенстве Украины по футболу в Первой лиге "Минай" идет на 3-м месте.

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