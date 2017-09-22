Официально. Срна попался на допинге и приостановил выступления за "Шахтер"

22 сентября 2017 г. 20:10
Источник: ФК "Шахтер"
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Футбольный клуб "Шахтер" выступил с официальным заявлением в связи с положительной допинг-пробой у капитана команды Дарио Срны.
 
ФК "Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.
 
На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность. 
 
Вместе с тем ФК "Шахтер" (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. 
 
Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства.

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