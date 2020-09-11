Официальное заявление футбольного клуба «Металл»: у Кучера коронавирус

В харьковской футбольной команде Второй лиги ФК «Металл» коронавирус выявлен у главного тренера и его ассистента

ФК «Металл» разместил сегодня на своей странице в Facebook официальное заявление:

В среду, 9 сентября, игроки и сотрудники «Металла» прошли плановое тестирование на коронавирус. У главного тренера команды Александра Кучера и тренера Александра Призетко тесты оказались положительными.На данный момент Кучер и Призетко находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо – симптомов болезни у них нет. Остальные члены команды заселились в отель и временно ограничены в контактах с внешним миром. При этом все футболисты «Металла» здоровы и готовятся к матчу 2-го тура Второй лиги с одесским клубом «Реал Фарма». Вчерашнюю тренировку проводил ассистент главного тренера Юрий Ушмаев. Он же выведет желто-синих на сегодняшнюю игру.