Официальное заявление харьковского "Металлиста 1925" в связи с расистским скандалом

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" дал свою оценку расистского скандала, произошедшего в Харькове на матче украинской Премьер-Лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Заявление ФК "Металлист 1925", обнародованное на официальном сайте клуба, звучит так:

Вчера, 10-го ноября 2019-му году, на главной спортивной арене Слобожанщины - ОСК "Металлист" - состоялось украинское футбольное классико. Противостояние "Шахтера" и "Динамо" - это всегда праздник для всех, кто уважает и восхищается большой Игрой. Но, к сожалению, этот матч получился осквернен дикарскими поступками варваров, которые почему-то называют себя фанатами футбола. Во втором тайме с гостевого сектора "Динамо" время от времени были слышны расистские выкрики в адрес бразильских легионеров "Шахтера". К сожалению, не удержался Тайсон, который с 2010-го по 2013-й годы защищал цвета "Металлиста" и был любимцем харьковских болельщиков. За свою реакцию капитан "горняков" был удален с поля. Со слезами на глазах матч заканчивал также и Дентиньо.

Коллектив ФК "Металлист 1925" выражает полную поддержку ФК "Шахтер", его капитану Тайсону, другим футболистам, тренерам, руководителям клуба и всем, кто борется с проявлениями расизма, ксенофобии и унижения человека по каким-либо признакам. Для нас главным в футболе всегда были принципы честности и взаимоуважения, а они являются фундаментальными постулатами УЕФА. В Стратегии клуба "Металлист 1925" прямо указано, что одним из главных направлений нашей работы является недопущение любых проявлений расизма, ксенофобии или какой-либо дискриминации, предотвращения шагов по унижению клубов, учредителей, работников, болельщиков и других субъектов футбола по признакам этнического происхождения, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. И сегодня мы подтверждаем свою неизменной позицию, решительно осуждаем действия части болельщиков ФК "Динамо" и поддерживаем намерения всех, кто не воспринимает и выступает против таких противоправных действий. Призываем всю футбольную общественность Украины присоединиться к борьбе с такой грязной стороной футбола, как расизм, ксенофобия и расовая дискриминация. Харьков - интеллектуальный город, верим, что таким он останется и в дальнейшем. То, что вчера произошло на гостевом секторе нашего красавца-стадиона, надеемся, больше никогда не повторится! Но для этого надо принять решительные, последовательные и комплексные меры всех футбольных институтов. "Металлист 1925" строго осуждает проявления расизма и ксенофобии!