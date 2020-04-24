Оглашено наказание украинскому футболисту-дебоширу

Украинский защитник белорусской футбольной команды "Динамо" (Брест) Евгений Хачериди получил 5 матчей дисквалификации.

Дисквалификацию на 5 игр и штраф в размере 1350 белорусских рублей (это около 15 тысяч гривен) выписал Хачериди контрольно-дисциплинарный комитет белорусской федерации футбола.

Такое наказание последовало за "подвиги" Хачериди в матче чемпионата Беларуси против "Витебска". Тогда Хачериди на 85-й минуте матча за умышленный удар соперника ногой получил красную карточку, а после финального свистка украинский футболист еще и попытался в подтрибунном помещении разобраться с удалившим его арбитром Сергеем Чистовым.