Огненная радость болельщиков

Бразильский футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" впервые в своей истории выиграл Копа Судамерикана (Южноамериканский кубок). Ликованию болельщиков в буквальном смысле не было границ.

В финале "Атлетико Паранаэнсе" встречался с колумбийским "Атлетико Хуниором". Оба матча и в Бразилии и в Колумбии завершились вничью 1:1. В конце концов, обладатель трофея определася в серии послематчевых пенальти. "Атлетико Паранаэнсе" выиграл эту футбольную лотерею 4:3.

А затем было до самое огненное безграничное, то бишь не только на стадионе, но и далеко за его пределами, ликование фанов бразильской команды.