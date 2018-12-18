Огненная радость болельщиков

18 декабря 2018 г. 18:53
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Бразильский футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" впервые в своей истории выиграл Копа Судамерикана (Южноамериканский кубок). Ликованию болельщиков в буквальном смысле не было границ.

В финале "Атлетико Паранаэнсе" встречался с колумбийским "Атлетико Хуниором". Оба матча и в Бразилии и в Колумбии завершились вничью 1:1. В конце концов, обладатель трофея определася в серии послематчевых пенальти. "Атлетико Паранаэнсе" выиграл эту футбольную лотерею 4:3.

А затем было до самое огненное безграничное, то бишь не только на стадионе, но и далеко за его пределами, ликование фанов бразильской команды.

Видео: 

TORCIDA DO ATLÉTICO FAZ FESTA ANTES DA FINAL DA SUL-AMERICANA

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