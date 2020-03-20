Огонь пока неотмененной Олимпиады-2020 прилетел в Японию

20 марта 2020 г. 14:33
Автор: Виталий Лабскир
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Из Греции в Японию специальным самолетом доставлен огонь летних Олимпийских игр-2020, которые должны пройти в Токио.

Савмолет прилетел на авиабазу Мацусима. Олимпийский огонь встретили знаменитые японские спортсмены - 3-кратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и 3-кратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Йосида.

Дальше запланирована эстафета олимпийского огня по Японии, которая как ожидается, продлится до 24 июля. Организаторы эстафеты сообщили, что намерены в ходе ее проведения учитывать рекомендации японского правительства и Всемирной организации здравоохранения.

Сроки проведения Олимпиады-2020 в Токио пока не менялись. Летняя Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Видео: 

Olympic flame reaches Japan amid doubt about games

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