Огонь пока неотмененной Олимпиады-2020 прилетел в Японию

Из Греции в Японию специальным самолетом доставлен огонь летних Олимпийских игр-2020, которые должны пройти в Токио.

Савмолет прилетел на авиабазу Мацусима. Олимпийский огонь встретили знаменитые японские спортсмены - 3-кратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и 3-кратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Йосида.

Дальше запланирована эстафета олимпийского огня по Японии, которая как ожидается, продлится до 24 июля. Организаторы эстафеты сообщили, что намерены в ходе ее проведения учитывать рекомендации японского правительства и Всемирной организации здравоохранения.

Сроки проведения Олимпиады-2020 в Токио пока не менялись. Летняя Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.