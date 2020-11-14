Огромная гематома закрыла боксеру глаз

14 ноября 2020 г. 17:24
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, фактически, стал “одноглазым”.

Главный бой боксерского вечера в Лондоне представлял собой матч-реванш в среднем весе между двумя англичанами Марком Хеффроном и Дензелом Бентли.

Их первый поединок состоялся два месяца назад и завершился вничью.

На сей раз на кону стоял титул чемпиона Великобритании.

Бой был 12-тираундовым, однако продлился лишь 4 раунда. На 5-й Хеффрон не вышел. Дело в том, что гематома полностью закрыла ему левый глаз, и Хеффрон мог видеть только правым.

Так Бентли победил вследствие отказа соперника от продолжения боя и добыл свою 14-ю победу, в том числе 12-ю досрочную, при одной ничьей в 15-ти проведенных в профессионалах поединках.

Видео: 

Full fight: Mark Heffron v Denzel Bentley 2 | British middleweight title fight

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