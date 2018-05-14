Окровавленный экс-харьковчанин удушил соперника

В бразильском Рио-де-Жанейро состоляся бойцовский вечер смешанных единоборств UFC 224, в рамках которого бывший харьковский спортсмен - лидер спортивно-бандиского клуба "Оплот" Алексей Олейник, живущий в Москве и имеющий российское гражданство, провел поединок против бразильца Жуниора Альбини.

Этот бой продлился около двух минут. Сначала, при размене ударами, Олейник очень много наполучал. Его лицо оказалось сильно разбитым. Когда же соперники оказались в партере, Олейник, имеющий прозвище "Удав", провел свой фирменный прием - «Иезекииль чоук». Лежа на спине, Олейник удушил Альбини, вынудив бразильца сдаться.

После чего экс-харьковчанин стал позировать с теперь родным для него российским флагом.

Остается еще добавить, что за победу "Иезекилем" Олейник получил от организатора бонус - 50 тысяч долларов за "лучшее выступление вечера".