Окровавленный любитель Путина экс-харьковчанин из "Оплота" сумел придушить соперника

09 июля 2017 г. 13:21
Источник: vringe.com
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Бывший харьковчанин Алексей Олейник, выступавший ранее за бандитскую группировку "Оплот", а затем получивший российское гражданство и выходивший на свои бои в футболке с портретом Путина, одержал тяжелую и зрелищную победу в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 213 над американцем Трэвисом Брауном.

Бойцы начали поединок в стойке, обмениваясь мощными ударами и обоюдно друг друга потрясая, но уже в конце первого раунда Олейник, находясь на покрытии, провёл первую попытку провести удушающий. Браун миновал опасную ситуацию, но вновь оказался в ней во второй пятиминутке, после того как ничего не смог поделать с Алексеем в доминирующей позиции в партере. Олейник не позволил Брауну вернуться в стойку, вернув в горизонтальное положение, захватил спину и спокойно «задушил» американца.

Главным событием турнира должен был стать бой между Амандой Нуньес из Бразилии и Валентиной Шевченко из Киргизии. Соперницы нанкануне взвесились. После чего Нуньес была госпитализирована из-за резкой сгонки веса, вследствие чего поединок так и не состоялся.

Видео: 

Travis Browne vs Alexey Oliynyk Melhores Momentos Highlights UFC 213

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