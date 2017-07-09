Окровавленный любитель Путина экс-харьковчанин из "Оплота" сумел придушить соперника

Бывший харьковчанин Алексей Олейник, выступавший ранее за бандитскую группировку "Оплот", а затем получивший российское гражданство и выходивший на свои бои в футболке с портретом Путина, одержал тяжелую и зрелищную победу в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 213 над американцем Трэвисом Брауном.

Бойцы начали поединок в стойке, обмениваясь мощными ударами и обоюдно друг друга потрясая, но уже в конце первого раунда Олейник, находясь на покрытии, провёл первую попытку провести удушающий. Браун миновал опасную ситуацию, но вновь оказался в ней во второй пятиминутке, после того как ничего не смог поделать с Алексеем в доминирующей позиции в партере. Олейник не позволил Брауну вернуться в стойку, вернув в горизонтальное положение, захватил спину и спокойно «задушил» американца.

Главным событием турнира должен был стать бой между Амандой Нуньес из Бразилии и Валентиной Шевченко из Киргизии. Соперницы нанкануне взвесились. После чего Нуньес была госпитализирована из-за резкой сгонки веса, вследствие чего поединок так и не состоялся.