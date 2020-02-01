Окровавленный украинский боксер добыл победу

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк остается непобедимым на профессиональном ринге.

В Шривпорте (штат Луизиана, США) Шелестюк дрался в 10-раундовом поединке против аргентинца Луиса Альберта Верона и добыл победу единогласным решением судей - 97:93 и дважды по 98:92. В 5-раунде боксеры столкнулись головами, у Шелестюка появилось рассечение на лбу, из которого в течение оставшихся раундов лилась кровь.

Это был 18-й бой Шелестюка на профессиональном ринге и, соответственно, 18-я победа.

Ниже, в видееобзоре боксерского вечера в Шривпорте, фрагменты боя Шелестюка против Верона с 20-й по 40-ю секунды.