Олимпийский чемпион Пхенхчана-2018 заявил о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Шведский биатлонист Себастян Самуэльссон, ставший на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане олимпийским чемпионом в эстафете 4х7,5 км и серебряным призеров в гонке преследования на 12,5 км, объяснил, почему решил бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в российском городе Тюмень

"Я бойкотирую этап Кубка мира в России. Страна без функционирующей антидопинговой организации не должна проводить соревнования на международном уровне. Вдобавок я беспокоюсь за свою безопасность и безопасность допинг-проб, которые останутся в России", – заявил Самуэльссон.