Олимпийский чемпион Пхенхчана-2018 заявил о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

06 марта 2018 г. 16:50
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Шведский биатлонист Себастян Самуэльссон, ставший на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане олимпийским чемпионом в эстафете 4х7,5 км и серебряным призеров в гонке преследования на 12,5 км, объяснил, почему решил бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в российском городе Тюмень

"Я бойкотирую этап Кубка мира в России. Страна без функционирующей антидопинговой организации не должна проводить соревнования на международном уровне. Вдобавок я беспокоюсь за свою безопасность и безопасность допинг-проб, которые останутся в России", – заявил Самуэльссон.

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