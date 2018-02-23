Олимпийскую биатлонную эстафету выиграли спортсмены под желто-синим флагом. Но не украинцы

23 февраля 2018 г. 17:17
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На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане заключительным аккордом биатлонной программы стала мужская эстафета 4 по 7,5 км.

Победитель эстафеты оказался весьма неожиданным - сборная Швеции.

Только шведы единственные из всех 18-ти сборных сумели обойтись без дополнительных кругов. На то, чтобы закрыть все мишени, они затратили 7 дополнительных патронов.

Второе и третье место заняли Норвегия и Германия.

Украинские биатлонисты подытожили свое провальное выступление в Пхенхчане 9-м местом в эстафете с двумя штрафными кругами, девятью дополнительными патронами, затраченными на стрельбу, и пятиминутным отставанием от шведов.

 

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