Олимпийскую биатлонную эстафету выиграли спортсмены под желто-синим флагом. Но не украинцы

На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане заключительным аккордом биатлонной программы стала мужская эстафета 4 по 7,5 км.

Победитель эстафеты оказался весьма неожиданным - сборная Швеции.

Только шведы единственные из всех 18-ти сборных сумели обойтись без дополнительных кругов. На то, чтобы закрыть все мишени, они затратили 7 дополнительных патронов.

Второе и третье место заняли Норвегия и Германия.

Украинские биатлонисты подытожили свое провальное выступление в Пхенхчане 9-м местом в эстафете с двумя штрафными кругами, девятью дополнительными патронами, затраченными на стрельбу, и пятиминутным отставанием от шведов.