Определен лучший футболист мира-2020

18 декабря 2020 г. 12:31
Автор: Виталий Лабскир
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В этом году не вручается "Золотой мяч", зато уже названы лучший футболист и футболистка, лучший тренер и лучший вратарь года по версии ФИФА.

Лучшим футболистом признан польский нападающий немецкой "Баварии" (Мюнхен) Роберт Левандовски, опередивший "звездных" корифеев - Криштиану Роналдо и Лионеля Месси.

Лучшим голкипером стал одноклубник Левандовски по "Баварии" Мануэль Нойер.

Лавры лучшего тренера достались наставнику английского "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

Лучшая футболистка - Люси Бронз из "Манчестер Сити".

Видео: 

Lewandowski & Neuer Win at The Best FIFA Football Awards Show I Highlights

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