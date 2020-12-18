Определен лучший футболист мира-2020

В этом году не вручается "Золотой мяч", зато уже названы лучший футболист и футболистка, лучший тренер и лучший вратарь года по версии ФИФА.

Лучшим футболистом признан польский нападающий немецкой "Баварии" (Мюнхен) Роберт Левандовски, опередивший "звездных" корифеев - Криштиану Роналдо и Лионеля Месси.

Лучшим голкипером стал одноклубник Левандовски по "Баварии" Мануэль Нойер.

Лавры лучшего тренера достались наставнику английского "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

Лучшая футболистка - Люси Бронз из "Манчестер Сити".