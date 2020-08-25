Определен лучший гол "Металлиста 1925" в сезоне 2019/20 гг.

Лучшим стал гол, к которому привела комбинация с участием всех футболистов "Металлиста 1925", кроме вратаря.

Такой гол был забит в ноябре прошлого года в матче чемпионата Украины в Первой лиге между "Металлистом 1925" и "Балканами" из Одесской области. Автором взятия ворот стал Антон Савин, а сам матч завершился со счетом 1:0.

Этот гол был принан лучшим, так как получил наибольшее количество голосов при головании на официальном сайте "Металлиста 1925".

А лучшим футболистом минувшего сезона в составе "Металлиста 1925" признан Дерек Фрейтас.