Определен лучший гол "Металлиста 1925" в сезоне 2019/20 гг.

25 августа 2020 г. 17:55
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Лучшим стал гол, к которому привела комбинация с участием всех футболистов "Металлиста 1925", кроме вратаря.

Такой гол был забит в ноябре прошлого года в матче чемпионата Украины в Первой лиге между "Металлистом 1925" и "Балканами" из Одесской области. Автором взятия ворот стал Антон Савин, а сам матч завершился со счетом 1:0.

Этот гол был принан лучшим, так как получил наибольшее количество голосов при головании на официальном сайте "Металлиста 1925".

А лучшим футболистом минувшего сезона в составе "Металлиста 1925" признан Дерек Фрейтас.

 

 

Видео: 

Гол Антона Савіна / Металіст 1925 vs. Балкани — 1:0 // 8.11.2019

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53