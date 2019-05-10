Определились финалисты футбольной Лиги Европы

10 мая 2019 г. 12:36
Автор: Виталий Лабскир
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В финалы футбольных еврокубков в нынешнем сезоне вышли исключительно английские команды.

В полуфинале Кубка Европы лондонский "Челси" и "Айнтрахт" из Франкфурта оба матча сыграли с одинаковым счетом 1:1. "Челлси" вышел в финал благодаря победе в серии послематчевых пенальти - 4:3.

В другом полуфинале лондонский "Арсенал" выграл ответный выездной матч у испанской "Валенсии" - 4:2. В первом матче "Арсенал" также победил - 3:1.

Таким образом в финале Лиги Европы сыграют "Челси" и "Арсенал. А в финале Лиги Чемпионов - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

 

 

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