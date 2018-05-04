Определились финалисты Лиги Европы

04 мая 2018 г. 12:45
1 просмотр

В футбольной Лиге Европы сыграны ответные полуфинальные матчи.

Мадридский "Атлетико" вышел в финал Лиги Европы, выиграв на своем поле 1:0 у лондонского "Арсенала". В первом матче между этими командами, состоявшемся в Англии, была зафиксирована ничья - 1:1.

Втором финалистом стал французский "Марсель". В полуфинальном противостоянии "Марселя" с "Зальцбургом" в первом матче во Франции выигарл "Марсель" - 2:0. 90 минут ответного поединка в Австрии завершились также со счетом 2:0, но в пользу "Зальцбурга". Был назначен овертайм. В нем отличился забитым голом "Марсель". Таким образом, 2:1 выиграл "Зальцбург", но по сумме двух матчей в финал вышел "Марсель".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.