Определились финалисты Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы сыграны ответные полуфинальные матчи.

Мадридский "Атлетико" вышел в финал Лиги Европы, выиграв на своем поле 1:0 у лондонского "Арсенала". В первом матче между этими командами, состоявшемся в Англии, была зафиксирована ничья - 1:1.

Втором финалистом стал французский "Марсель". В полуфинальном противостоянии "Марселя" с "Зальцбургом" в первом матче во Франции выигарл "Марсель" - 2:0. 90 минут ответного поединка в Австрии завершились также со счетом 2:0, но в пользу "Зальцбурга". Был назначен овертайм. В нем отличился забитым голом "Марсель". Таким образом, 2:1 выиграл "Зальцбург", но по сумме двух матчей в финал вышел "Марсель".