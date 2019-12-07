Определились победители в скиатлоне на 2-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В норвежском Лиллехаммере проходит 2-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 гг. Сегодня женщины бежали 7.5 км классикой + 7.5 км коньковых ходом. Мужчины - соответственно 15 км +15 км.

У женщин уверенную победу одержала лидер набирающего обороты сезона норвежка Тереза Йохауг. Ближайшую преследовательницу - американку Джессику Диггинс она опередила более, чем на минуту. Йохауг после этой гонки упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира.

У мужчин победу праздновал россиянин Александр Большунов, сохранивший на финишный рывок больше сил, чем его конкурент Ханс Кристер Холунн из Норвегии. А лидерство в общем зачете удерживает норвежец Йоханнес Клебо, который сегодня был в скиатлоне 4-м.