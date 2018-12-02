Определились соперники сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2020

В столице Ирландии - Дублине состоялась жеребьевка отбора на Евро-2020. Сборная Украины, в соответствии со своим рейтингом, находилась во 2-й корзине.

Из первой корзины в соперники команде Андрея Шевченко досталась сборная Португалии, из третьей - сборная Сербии, из четвертой - сборная Литвы, из пятой - сборная Люксембурга.

Таким образом, Портуалия, Украина, Сербия, Литва и Люксембург, попавшие в группу "B", поведут в двухкруговом турнире, который начнется в марте 2019 года, борьбу за две путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Полностью результаты жеребьевки выглядят так:

Группа "А"

Англия

Чехия

Болгария

Черногория

Косово

Группа "В"

Португалия

Украина

Сербия

Литва

Люксембург

Группа "С"

Нидерланды

Германия

Северная Ирландия

Эстония

Беларусь

Группа "D"

Швейцария

Дания

Ирландия

Грузия

Гибралтар

Группа "Е"

Хорватия

Уэльс

Словакия

Венгрия

Азербайджан

Группа "F"

Испания

Швеция

Норвегия

Румыния

Фареры

Мальта

Группа "G"

Польша

Австрия

Израиль

Словения

Македония

Латвия

Группа "Н"

Франция

Исландия

Турция

Албания

Молдова

Андорра

Группа "I"

Бельгия

Россия

Шотландия

Кипр

Казахстан

Сан-Марино

Группа "J"

Италия

Босния и Герцеговина

Финляндия

Греция

Армения

Лихтенштейн