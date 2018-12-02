Определились соперники сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2020

В столице Ирландии - Дублине состоялась жеребьевка отбора на Евро-2020. Сборная Украины, в соответствии со своим рейтингом, находилась во 2-й корзине.
Из первой корзины в соперники команде Андрея Шевченко досталась сборная Португалии, из третьей - сборная Сербии, из четвертой - сборная Литвы, из пятой - сборная Люксембурга.
Таким образом, Портуалия, Украина, Сербия, Литва и Люксембург, попавшие в группу "B", поведут в двухкруговом турнире, который начнется в марте 2019 года, борьбу за две путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Полностью результаты жеребьевки выглядят так:
Англия
Чехия
Болгария
Черногория
Косово
Португалия
Украина
Сербия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Германия
Северная Ирландия
Эстония
Беларусь
Швейцария
Дания
Ирландия
Грузия
Гибралтар
Хорватия
Уэльс
Словакия
Венгрия
Азербайджан
Испания
Швеция
Норвегия
Румыния
Фареры
Мальта
Польша
Австрия
Израиль
Словения
Македония
Латвия
Франция
Исландия
Турция
Албания
Молдова
Андорра
Бельгия
Россия
Шотландия
Кипр
Казахстан
Сан-Марино
Италия
Босния и Герцеговина
Финляндия
Греция
Армения
Лихтенштейн