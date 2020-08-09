Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

09 августа 2020 г. 11:51
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Осталось 8 команд, претендующих на то, чтобы завоевать самый престижный футбольный клубный европейский трофей.

Последние две вакансии в "финал восьми" Лиги Чемпионов заполнили испанская "Барселона", победившая 3:1 (4:2 по сумме двух матчей) итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария", взявшая верх 4:1 (7:1 по сумме двух матчей) над английским "Челси".

Состав четвертьфинальных пар выглядит таким образом: "Лейпциг" - "Атлетико", "Аталанта" - "Пари-сен-Жермен", "Манчестер Сити" - "Лион", "Барселона" - "Бавария".

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53