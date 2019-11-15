Определился 10-й участник финальной стадии футбольного Евро-2020

В группе "А" помимо сборной Англии, обеспечившей себе путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020 по футболу, на вторую вакансию претендовали сборные Чехии и Косово.

При этом чешские и косоварские футболисты встречались в очной встрече в пердпоследнем туре отборочного турнира. Этот "матч жизни" завершился победой Чехии над Косово со счетом 2:1.

После этой победы преимущество сборной Чехии над сборной Косово выросло до 4 очков, что за один оставшийся тур не отыгрывается.

Таким образом от группы "А" Англия ввышла с первого места, Чехия - со второго. При этом Сборная Чехии стала 10-м из 24 участников финальной части Евро-2020.

Помимо англичан и чехов заветные путевки уже завоевали сборные Украины, России, Польши, Франции, Турции, Италии, Бельгии и Испании.