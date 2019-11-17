Определился 16-й участник финальной стадии футбольного Евро-2020

В группе "G" за тур до окончания отборочного цикла к Евро-2020 стала известна команда, которая забронировала за собой 2-е место, а вместе с ним - путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Это сборная Австрии, которая гарантировала себе 2-е место в группе победой над сборной Северной Македонии - 2:1.

Таким образом, за тур до завершения отборочной групповой стадии известны 16 из 24 участников финальной части Евро 2020.

Это: от группы "А" - Англия и Чехия, от группы "В" - Украина, от группы "С" - Германия и Нидерланды, от группы "Е" - Хорватия, от группы "F" - Испания и Швеция, от группы "G" - Польша и Австрия, от группы "Н" - Франция и Турция, от группы "I" - Бельгия и Россия, от группы "J" - Италия и Финляндия.