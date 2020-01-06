Определился чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею

06 января 2020 г. 9:57
Автор: Виталий Лабскир
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В Чехии на молодежном чемпионате мира-2020 по хоккею (U20) сыгран главный матч. В финальном протвостоянии за золотые медали сошлись молодежные сборные Канады и России.

После двух периодов российская "молодежка" вела в счете 3:1.

Но все изменилось в заключительном, третьем периоде. Канадцы сумели провести три безответные шайбы и одержали победу - 4:3. Автором победного гола стал Акил Томас, для которого этот гол оказлся вообще первым и, соотвтетсвенно, единственным на турнире.

Таким образом, молодежная сборная Канады - чемпион. У россиян - "серебро". "Бронзу" завоевала молодежная сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место соперников из Финляндии - 3:2.

Видео: 

Canada 4, Russia 3 FULL GOLD MEDAL GAME HIGHLIGHTS

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