Определился чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею

В Чехии на молодежном чемпионате мира-2020 по хоккею (U20) сыгран главный матч. В финальном протвостоянии за золотые медали сошлись молодежные сборные Канады и России.

После двух периодов российская "молодежка" вела в счете 3:1.

Но все изменилось в заключительном, третьем периоде. Канадцы сумели провести три безответные шайбы и одержали победу - 4:3. Автором победного гола стал Акил Томас, для которого этот гол оказлся вообще первым и, соотвтетсвенно, единственным на турнире.

Таким образом, молодежная сборная Канады - чемпион. У россиян - "серебро". "Бронзу" завоевала молодежная сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место соперников из Финляндии - 3:2.