Определился еще один победитель футбольной Лиги Чемпионов-2020

Сыгран финальный матч самого престижгого футбольного еврокубка в конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В финале Лиги Чемпионов КОНКАКАФ в Орландо (штат Флорида, США) встретились американский "Лос-Анджелес" и мексиканский "Тигрес".

Футболисты "Лос-Анджелеса" на 61-й минуте открыли счет - отличился уругвайский легионер Диего Росси. Но футболисты "Тигреса" в оставшеся до конца второго тайма время сначала отыгрались - сделал это после подачи с углового Уго Айяла, а затем и забили победный гол. Его автором стал француз Андре-Пьер Жиньяк.

"Тигрес", выиграв Лигу Чемпионов КОНКАКАФ, завоевал право выступить в клубном чемпионате мира, который состоится в Катаре феврале 2021 года.