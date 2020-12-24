Определился еще один победитель футбольной Лиги Чемпионов-2020

24 декабря 2020 г. 16:25
Автор: Виталий Лабскир
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Сыгран финальный матч самого престижгого футбольного еврокубка в конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В финале Лиги Чемпионов КОНКАКАФ в Орландо (штат Флорида, США) встретились американский "Лос-Анджелес" и мексиканский "Тигрес".

Футболисты "Лос-Анджелеса" на 61-й минуте открыли счет - отличился уругвайский легионер Диего Росси. Но футболисты "Тигреса" в оставшеся до конца второго тайма время сначала отыгрались - сделал это после подачи с углового Уго Айяла, а затем и забили победный гол. Его автором стал француз Андре-Пьер Жиньяк.

"Тигрес", выиграв Лигу Чемпионов КОНКАКАФ, завоевал право выступить в клубном чемпионате мира, который состоится в Катаре  феврале 2021 года.

Видео: 

Tigres vs Los Ángeles FC 2-1 Resumen Y Goles Final Concacaf CL 2020

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