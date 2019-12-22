Определился клубный чемпион мира-2019 по футболу

22 декабря 2019 г. 12:41
Автор: Виталий Лабскир
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В Катаре завершился клубный чемпионат мира-2019 по футболу. В финале встретились действующий победитель Лиги Чемпоинов УЕФА английский "Ливерпуль" и действующий обладатель Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго".

В основное время матча голов забито не было. А на 9-й минуте овертайма гол бразильца Роберто Фирмино, выступающего за "Ливерпуль", "похоронил" бразильскую команду.

"Ливерпуль" победил 1:0 и впервые в своей истроии стал чемпионом мира среди клубов.

Лучшим футболистом клубного чемпионата мира был признан египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

 

Видео: 

(FINAL) Liverpool FC v CR Flamengo [Highlights] FIFA Club World Cup, Qatar 2019™

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