Определился клубный чемпион мира-2019 по футболу

В Катаре завершился клубный чемпионат мира-2019 по футболу. В финале встретились действующий победитель Лиги Чемпоинов УЕФА английский "Ливерпуль" и действующий обладатель Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго".

В основное время матча голов забито не было. А на 9-й минуте овертайма гол бразильца Роберто Фирмино, выступающего за "Ливерпуль", "похоронил" бразильскую команду.

"Ливерпуль" победил 1:0 и впервые в своей истроии стал чемпионом мира среди клубов.

Лучшим футболистом клубного чемпионата мира был признан египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах.