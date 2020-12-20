Определился обладатель Лиги Чемпионов АФК

20 декабря 2020 г. 13:19
Автор: Виталий Лабскир
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В главном футбольном клубном турнире Азии – Лиге Чемпионов АФК сыгран финальный матч.

На одной из арен предстоящего чемпионата мира-2022 – стадионе “Аль-Джануб” в катарском городе Аль-Вакр в в финальном поединке за победу в Лиге Чемпионов АФК сошлись иранский “Персеполис” и южнокорейский “Ульсан Хёндэ”.

На 45-й минуте первого тайма “Ульсан” получил, как принято говорить в таких случаях, “гол в раздевалку”. Обрезка  в центре поля привела к тому, что “Персеполис” открыл счет. Отличился Мехди Абди.

Однако непосредственно до ухода в раздевалку “Ульсан” успел отыграться. В ворота “Персеполиса” был назначен 11-метровый. Бразильский легионер “Ульсана” Жуниор Неграо с первой попытки не сумел переиграть голкипера “Персеполиса”, однако после добивания направил мяч в ворота и сделал счет ничейным – 1:1.

А во втором тайме в ворота иранской команды был назначен еще один пенальти зи игру рукой в своей щтрафной площади. Вновь к “точке” подошел Жуниор Неграо и на сей раз реализвал 11-метровый.

Так “Ульсан Хёндэ” победил 2:1 и во второй раз в своей истории выиграл самый престижный азиатский клубный трофей.

 

Видео: 

#ACL2020 : PERSEPOLIS FC (IRN) 1 - 2 ULSAN HYUNDAI FC (KOR)

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