Определился обладатель Лиги Чемпионов АФК

В главном футбольном клубном турнире Азии – Лиге Чемпионов АФК сыгран финальный матч.

На одной из арен предстоящего чемпионата мира-2022 – стадионе “Аль-Джануб” в катарском городе Аль-Вакр в в финальном поединке за победу в Лиге Чемпионов АФК сошлись иранский “Персеполис” и южнокорейский “Ульсан Хёндэ”.

На 45-й минуте первого тайма “Ульсан” получил, как принято говорить в таких случаях, “гол в раздевалку”. Обрезка в центре поля привела к тому, что “Персеполис” открыл счет. Отличился Мехди Абди.

Однако непосредственно до ухода в раздевалку “Ульсан” успел отыграться. В ворота “Персеполиса” был назначен 11-метровый. Бразильский легионер “Ульсана” Жуниор Неграо с первой попытки не сумел переиграть голкипера “Персеполиса”, однако после добивания направил мяч в ворота и сделал счет ничейным – 1:1.

А во втором тайме в ворота иранской команды был назначен еще один пенальти зи игру рукой в своей щтрафной площади. Вновь к “точке” подошел Жуниор Неграо и на сей раз реализвал 11-метровый.

Так “Ульсан Хёндэ” победил 2:1 и во второй раз в своей истории выиграл самый престижный азиатский клубный трофей.