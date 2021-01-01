Определился обладатель первого футбольного трофея в 2021 году

01 января 2021 г. 16:26
Автор: Виталий Лабскир
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Финальный матч в соотвтетсвии с расписанием состоялся первого 1 января 2021 года.

Именно сегодня определился обладатель Кубка Императора - такое название носит розыгрыш Кубка Японии по футболу. Это самый старый в Японии футбольный турнир, который был основан в 1921 году.

И, вот, 100 лет спустя этот трофей впервые в своей истории завоевал футбольный клуб "Кавасаки Фронтале". В финале футболисты "Кавасаки" минимально победили команду "Гамба Осака" - 1:0. Победный гол на 55-й минуте матча провел Каору Митома.

Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 6:00.

Следует еще отметить, что гол Митомы стал первым голом в мире в официальных футбольных матчах в 2021-м году.

Видео: 

【天皇杯決勝】川崎フロンターレ 1-0 ガンバ大阪 2021年１月１日

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