Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

В Объединенных Арабских Эмиратах выходит на финишную прямую клубный чемпионат мира по футболу. Состоялся первый полуфинальный матч.

В нем встречались победитель Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" и победитель Лиги Арабского залива "Аль-Айн" из ОАЭ.

"Ривер Плейт" считался безусловным фаворитом. Однако произошла сенсация. Основное время матча завершилось вничью 2:2. В овертайме забитых голов не было. После чего "Аль-Айн" выиграл серию послематчевых пенальти - 5:4.

Таким образом, "Аль-Айн", впервые участвующий в клубном чемпионате мира, сразу же вышел в финал.

Соперник "Аль-Айна" определится в полуфинальном противостоянии победителя европейской Лиги Чемпионов испанского "Реала" из Мадрда и победителя азиатской Лиги Чемпионов японской "Касимы Антлерс".