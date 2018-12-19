Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

19 декабря 2018 г. 13:54
47 просмотров

В Объединенных Арабских Эмиратах выходит на финишную прямую клубный чемпионат мира по футболу. Состоялся первый полуфинальный матч.

В нем встречались победитель Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" и победитель Лиги Арабского залива "Аль-Айн" из ОАЭ.

"Ривер Плейт" считался безусловным фаворитом. Однако произошла сенсация. Основное время матча завершилось вничью 2:2. В овертайме забитых голов не было. После чего "Аль-Айн" выиграл серию послематчевых пенальти - 5:4.

Таким образом, "Аль-Айн", впервые участвующий в клубном чемпионате мира, сразу же вышел в финал.

Соперник "Аль-Айна" определится в полуфинальном противостоянии победителя европейской Лиги Чемпионов испанского "Реала" из Мадрда и победителя азиатской Лиги Чемпионов японской "Касимы Антлерс".

 

Видео: 

River Plate v Al Ain FC - MATCH 5

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.