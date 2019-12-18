Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

В Катаре началась полуфинальная стадия клубного чемпионата-мира-2019 по футболу. В турнире, проходящем уже в 16-й раз, участвуют действующие обладатели наиболее престижных континентальных кубков.

В первом полуфинале встретились обладатель Кубка Либертадорес-2019 бразильский "Фламенго" и обладатель Кубка азиатских чемпионов-2019 "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

"Аль-Хиляль" с голом Салема аль-Досари выиграл первый тайм, но втором все стало на свои места. Голы Джорджиана де Арраскэты, Бруно Энрике и автогол Аль аль-Булаихи позволили "Фламенго" одержать победу - 3:1.

В финале "Фламенго встретится с победительем второго полуфинала "Ливерпуль" - "Монтеррей".