Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

18 декабря 2019 г. 15:42
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В Катаре началась полуфинальная стадия клубного чемпионата-мира-2019 по футболу. В турнире, проходящем уже в 16-й раз, участвуют действующие обладатели наиболее престижных континентальных кубков.

В первом полуфинале встретились обладатель Кубка Либертадорес-2019 бразильский "Фламенго" и обладатель Кубка азиатских чемпионов-2019 "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

"Аль-Хиляль" с голом Салема аль-Досари выиграл первый тайм, но втором все стало на свои места. Голы Джорджиана де Арраскэты, Бруно Энрике и автогол Аль аль-Булаихи позволили "Фламенго" одержать победу - 3:1.

В финале "Фламенго встретится с победительем второго полуфинала "Ливерпуль" - "Монтеррей".

Видео: 

CR Flamengo v Al Hilal SFC [Highlights] FIFA Club World Cup, Qatar 2019™

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.