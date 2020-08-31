Определился первый соперник в Лиге Европы украинского еврокубкового дебютанта

Проведена жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии от Украины в борьбу вступит команда, которая пока никогда не играла в еврокубках - "Колос" из Коваливки.

В минувшем сезоне "Колос" занял 6-е место в украинской Премьер-Лиге после чего победил в плей-офф за право участия в Лиге Европы.

И, вот, в соперники "Колосу" по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы жребий выбрал 5-ю команду по итогам минувшего чемпионата Греции "Арис" из Салоников. Победитель противостояния "Арис" - "Колос" определится по итогам одного матча, который пройдет в Греции 17 сентября.